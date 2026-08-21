Россиянам раскрыли кратчайший путь к долголетию
По словам Павловой, научно подтверждено, что ходьба по лестнице снижает риск смерти от болезней сердца на 39 процентов, риск летального исхода от всех причин — на 24 процента, а также защищает от инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Доктор утверждает, что достаточно проходить всего пару этажей, главное — делать это регулярно.
Чтобы сберечь колени при таком виде нагрузок, Павлова предложила подниматься пешком, а спускаться — на лифте. Если у человека есть серьезные проблемы с сердцем, то ему стоит начать всего с одного пролета, добавила специалистка.
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