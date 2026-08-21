Минздрав с 1 сентября обновит правила при проведении диспансеризации
Так, липидный профиль будет оцениваться по холестерину ЛПВП (липопротеины высокой плотности), холестерину ЛПНП (липопротеины низкой плотности), холестерину ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридам.
Также будет оцениваться предтестовая вероятность ишемической болезни сердца.
После прохождения второго этапа диспансеризации в карте будет отражен результат осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.
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