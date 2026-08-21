Некоторые виды физической активности могут повысить риск развития деменции
Часто говорят о физической активности так, будто каждый шаг, подъем в лифте или поездка на велосипеде одинаково влияют на здоровье. Однако движения, выбранные в свободное время, могут происходить в совершенно иных условиях, чем движения, необходимые для напряженной работы.
Деменция поражает память, мышление и способность справляться с повседневной жизнью. Регулярная физическая активность давно связывается с более низким риском развития деменции, но новое крупное исследование показывает, что место и цель этой активности также имеют значение.
К досуговой деятельности относятся физические упражнения, такие как ходьба, езда на велосипеде, плавание или занятия спортом. К деятельности, связанной с работой, относятся физические задачи, такие как поднятие тяжестей, переноска грузов или длительное пребывание в положении стоя.
К домашним делам относятся такие обязанности, как уборка и работа в саду, а к активным способам передвижения — ходьба или езда на велосипеде до места назначения. На фитнес-трекере эти категории могут выглядеть похожими, но они могут включать в себя разные уровни выбора, стресса, отдыха и безопасности.
Этот контраст называется парадоксом физической активности. Добровольные физические упражнения часто связаны с улучшением здоровья, в то время как тяжелый физический труд может не приносить тех же преимуществ и может сопровождаться другими рисками для здоровья.
Группа исследователей проанализировала предыдущие работы, отвечающие ряду заранее определенных критериев. Затем исследователи объединили результаты, чтобы выявить общую закономерность.
В анализ были включены 74 наблюдательных исследования, охватывающих более 4,2 миллиона человек среднего и пожилого возраста в 30 странах. За участниками исследования наблюдали в среднем в течение 10 лет, при этом исследователи отслеживали диагнозы деменции любой этиологии, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
Под деменцией всех типов понимается, что в исследованиях учитывались все диагностированные формы деменции, включая болезнь Альцгеймера. Сосудистая деменция — это деменция, связанная с нарушениями кровоснабжения головного мозга.
В этих исследованиях наблюдали за людьми в их повседневной жизни, а не назначали им конкретные должности или планы тренировок. Участники не имели диагноза деменции на начало исследований. Это требование снижало, но не исключало возможности того, что ранние изменения в головном мозге уже повлияли на уровень их активности.
У людей с более высоким уровнем активности в свободное время риск развития деменции был на 24 процента ниже, чем у тех, кто имел самый низкий уровень активности. Риск снижался по мере увеличения активности, но в конечном итоге стабилизировался, что говорит о том, что кажущаяся выгода не продолжала расти с той же скоростью.
«Полученные результаты ставят под сомнение давно устоявшееся предположение о том, что „каждое движение имеет значение“ для здоровья мозга», — сказал соавтор исследования Натан Фетер из Университета Южной Калифорнии (USC).
В пяти исследованиях было установлено, что у людей с более высоким уровнем профессиональной активности риск развития деменции на 20 процентов выше, чем у тех, кто имеет самый низкий уровень активности. Связь сохранилась и после того, как исследователи учли возраст и образование, хотя она стала менее точной после учета хронических заболеваний.
Активный способ передвижения был связан с умеренным повышением риска развития деменции, однако этот вывод основан всего на двух исследованиях. Физическая активность в домашних условиях также, по-видимому, связана с более низким риском развития деменции, однако этот вывод получен только в одном исследовании и не может служить основанием для окончательного заключения.
По мере увеличения профессиональной активности риск развития деменции возрастал, а затем, казалось, стабилизировался. В свободное время наблюдалась противоположная закономерность: риск снижался, а затем и связь между активностью и деменцией также стабилизировалась. Эти результаты не доказывают, что физическая активность на рабочем месте повреждает мозг. Поскольку в исследованиях отслеживались существующие привычки и род занятий людей, они не могут доказать, что профессиональная деятельность вызывает деменцию.
Физические упражнения в свободное время обычно выполняются самостоятельно и могут быть скорректированы в соответствии с уровнем энергии, состоянием здоровья и комфортом человека. Это также может обеспечить социальное общение и время для восстановления сил, а также включать в себя занятия, которые доставляют удовольствие, а не являются обязательными.
Физически тяжелая работа может включать в себя подъем тяжестей, монотонные движения, длительное пребывание в положении стоя, ограниченный отдых и практически полное отсутствие контроля над темпом работы. Некоторые виды работ также связаны с повышенным риском стресса, загрязнения воздуха , шума, опасных условий труда и других опасностей.
Работники, занятые на напряженной работе, могут иметь меньше времени или энергии для физических упражнений вне работы. Поэтому повышенный риск развития деменции может отражать скорее социальное, экономическое и экологическое давление, чем саму физическую активность.
В большинстве исследований активность измерялась с помощью анкет, которые зависели от того, насколько точно участники помнили и описывали свои привычки. Только в одном исследовании использовалось устройство слежения. Однако существующие устройства по-прежнему с трудом определяют, происходит ли активность на работе, дома или в свободное время.
Качество доказательств варьировалось: исследователи оценили более половины исследований как низкокачественные. В небольших исследованиях иногда наблюдались более сильные взаимосвязи, чем в крупных, поэтому группа исследователей учла эту закономерность.
Результаты по всем видам деменции продолжали указывать на более низкий риск и после этой корректировки. Однако результаты по сосудистой деменции и болезни Альцгеймера стали слишком неопределенными, чтобы исключить случайность. Результаты анализа влияния профессиональной деятельности иногда становились неопределенными, когда группа исследователей исключала из анализа отдельные исследования, хотя они по-прежнему указывали на более высокий риск.
Полученные данные были неоднородны по географическому признаку. Группа исследователей обнаружила, что 93 процента исследований проводились в странах с высоким уровнем дохода, хотя ожидается, что наибольший рост числа случаев деменции будет наблюдаться в странах с низким и средним уровнем дохода.
«Иными словами, когда речь идет о защите мозга, контекст физической активности может иметь такое же значение, как и само движение», — сказал соавтор исследования профессор Дэвид Райхлен из Университета Южной Калифорнии. «Улучшение доступа к безопасным паркам, пешеходным тропам и местам отдыха, обеспечение людям достаточного времени для занятий спортом и снижение вредного воздействия вредных факторов на рабочем месте в конечном итоге могут оказаться столь же важными, как и содействие самой физической активности».
Наиболее очевидным результатом стала устойчивая связь между активностью в свободное время и более низким риском развития деменции. Данный анализ не предполагает, что людям следует избегать активной работы, и не доказывает, что связанная с работой физическая активность сама по себе повышает риск развития деменции.
Вместо этого, совет просто «больше двигаться» может быть слишком общим. Физические упражнения в свободное время были связаны с более низким риском развития деменции. Людям, занятым физически тяжелой работой, могут потребоваться более безопасные условия труда, больше отдыха и больше времени для занятий спортом вне работы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Неврология
Добавить комментарий