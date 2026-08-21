Некоторые виды физической активности могут повысить риск развития деменции

Физические упражнения в свободное время могут снизить риск развития деменции, в то время как физическая активность на рабочем месте может не принести такой же пользы для здоровья мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.Часто говорят о физической активности так, будто каждый шаг, подъем в лифте или поездка на велосипеде одинаково влияют на здоровье. Однако движения, выбранные в свободное время, могут происходить в совершенно иных условиях, чем движения, необходимые для напряженной работы.Деменция поражает память, мышление и способность справляться с повседневной жизнью. Регулярная физическая активность давно связывается с более низким риском развития деменции, но новое крупное исследование показывает, что место и цель этой активности также имеют значение.К досуговой деятельности относятся физические упражнения, такие как ходьба, езда на велосипеде, плавание или занятия спортом. К деятельности, связанной с работой, относятся физические задачи, такие как поднятие тяжестей, переноска грузов или длительное пребывание в положении стоя.К домашним делам относятся такие обязанности, как уборка и работа в саду, а к активным способам передвижения — ходьба или езда на велосипеде до места назначения. На фитнес-трекере эти категории могут выглядеть похожими, но они могут включать в себя разные уровни выбора, стресса, отдыха и безопасности.Этот контраст называется парадоксом физической активности. Добровольные физические упражнения часто связаны с улучшением здоровья, в то время как тяжелый физический труд может не приносить тех же преимуществ и может сопровождаться другими рисками для здоровья.Группа исследователей проанализировала предыдущие работы, отвечающие ряду заранее определенных критериев. Затем исследователи объединили результаты, чтобы выявить общую закономерность.В анализ были включены 74 наблюдательных исследования, охватывающих более 4,2 миллиона человек среднего и пожилого возраста в 30 странах. За участниками исследования наблюдали в среднем в течение 10 лет, при этом исследователи отслеживали диагнозы деменции любой этиологии, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.Под деменцией всех типов понимается, что в исследованиях учитывались все диагностированные формы деменции, включая болезнь Альцгеймера. Сосудистая деменция — это деменция, связанная с нарушениями кровоснабжения головного мозга.В этих исследованиях наблюдали за людьми в их повседневной жизни, а не назначали им конкретные должности или планы тренировок. Участники не имели диагноза деменции на начало исследований. Это требование снижало, но не исключало возможности того, что ранние изменения в головном мозге уже повлияли на уровень их активности.У людей с более высоким уровнем активности в свободное время риск развития деменции был на 24 процента ниже, чем у тех, кто имел самый низкий уровень активности. Риск снижался по мере увеличения активности, но в конечном итоге стабилизировался, что говорит о том, что кажущаяся выгода не продолжала расти с той же скоростью.«Полученные результаты ставят под сомнение давно устоявшееся предположение о том, что „каждое движение имеет значение“ для здоровья мозга», — сказал соавтор исследования Натан Фетер из Университета Южной Калифорнии (USC).В пяти исследованиях было установлено, что у людей с более высоким уровнем профессиональной активности риск развития деменции на 20 процентов выше, чем у тех, кто имеет самый низкий уровень активности. Связь сохранилась и после того, как исследователи учли возраст и образование, хотя она стала менее точной после учета хронических заболеваний.Активный способ передвижения был связан с умеренным повышением риска развития деменции, однако этот вывод основан всего на двух исследованиях. Физическая активность в домашних условиях также, по-видимому, связана с более низким риском развития деменции, однако этот вывод получен только в одном исследовании и не может служить основанием для окончательного заключения.По мере увеличения профессиональной активности риск развития деменции возрастал, а затем, казалось, стабилизировался. В свободное время наблюдалась противоположная закономерность: риск снижался, а затем и связь между активностью и деменцией также стабилизировалась. Эти результаты не доказывают, что физическая активность на рабочем месте повреждает мозг. Поскольку в исследованиях отслеживались существующие привычки и род занятий людей, они не могут доказать, что профессиональная деятельность вызывает деменцию.Физические упражнения в свободное время обычно выполняются самостоятельно и могут быть скорректированы в соответствии с уровнем энергии, состоянием здоровья и комфортом человека. Это также может обеспечить социальное общение и время для восстановления сил, а также включать в себя занятия, которые доставляют удовольствие, а не являются обязательными.Физически тяжелая работа может включать в себя подъем тяжестей, монотонные движения, длительное пребывание в положении стоя, ограниченный отдых и практически полное отсутствие контроля над темпом работы. Некоторые виды работ также связаны с повышенным риском стресса, загрязнения воздуха , шума, опасных условий труда и других опасностей.Работники, занятые на напряженной работе, могут иметь меньше времени или энергии для физических упражнений вне работы. Поэтому повышенный риск развития деменции может отражать скорее социальное, экономическое и экологическое давление, чем саму физическую активность.В большинстве исследований активность измерялась с помощью анкет, которые зависели от того, насколько точно участники помнили и описывали свои привычки. Только в одном исследовании использовалось устройство слежения. Однако существующие устройства по-прежнему с трудом определяют, происходит ли активность на работе, дома или в свободное время.Качество доказательств варьировалось: исследователи оценили более половины исследований как низкокачественные. В небольших исследованиях иногда наблюдались более сильные взаимосвязи, чем в крупных, поэтому группа исследователей учла эту закономерность.Результаты по всем видам деменции продолжали указывать на более низкий риск и после этой корректировки. Однако результаты по сосудистой деменции и болезни Альцгеймера стали слишком неопределенными, чтобы исключить случайность. Результаты анализа влияния профессиональной деятельности иногда становились неопределенными, когда группа исследователей исключала из анализа отдельные исследования, хотя они по-прежнему указывали на более высокий риск.Полученные данные были неоднородны по географическому признаку. Группа исследователей обнаружила, что 93 процента исследований проводились в странах с высоким уровнем дохода, хотя ожидается, что наибольший рост числа случаев деменции будет наблюдаться в странах с низким и средним уровнем дохода.«Иными словами, когда речь идет о защите мозга, контекст физической активности может иметь такое же значение, как и само движение», — сказал соавтор исследования профессор Дэвид Райхлен из Университета Южной Калифорнии. «Улучшение доступа к безопасным паркам, пешеходным тропам и местам отдыха, обеспечение людям достаточного времени для занятий спортом и снижение вредного воздействия вредных факторов на рабочем месте в конечном итоге могут оказаться столь же важными, как и содействие самой физической активности».Наиболее очевидным результатом стала устойчивая связь между активностью в свободное время и более низким риском развития деменции. Данный анализ не предполагает, что людям следует избегать активной работы, и не доказывает, что связанная с работой физическая активность сама по себе повышает риск развития деменции.Вместо этого, совет просто «больше двигаться» может быть слишком общим. Физические упражнения в свободное время были связаны с более низким риском развития деменции. Людям, занятым физически тяжелой работой, могут потребоваться более безопасные условия труда, больше отдыха и больше времени для занятий спортом вне работы.

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