Врачи перечислили самые полезные для мозга продукты на завтрак
По словам Зубкова, для здоровья мозга на завтрак полезно есть яйца. Они богаты холином, который мозг использует для выработки нейромедиатора, отвечающего за память, концентрацию внимания и обучение. Кроме того, достаточное потребление холина снижает риск когнитивных нарушений. К блюдам из яиц врач порекомендовал добавить листовую зелень, которая содержит защищающие нейроны фолиевую кислоту и витамин К.
Кроме того, Зубков посоветовал дополнить яйца на завтрак авокадо. Оно благодаря высокому содержанию клетчатки, насыщенных жиров и антиоксидантов сделает блюдо более сытным. «Яйца — один из немногих продуктов, которые поддерживают здоровье мозга сразу по нескольким направлениям благодаря антиоксидантам, холину, белку и полезным жирам. Такое сочетание встречается редко и недооценивается», — отметил врач.
В свою очередь, диетолог Сандон призвала добавлять к яйцам шпинат. По ее словам, этот продукт содержит лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить мозг от окислительного стресса. Кроме того, яичницу со шпинатом можно дополнить кусочком лосося — это увеличит объем омега-3 жирных кислот в рационе, что полезно как для сердца, так и для мозга, уточнила специалистка.
Полезным для мозга завтраком будет и греческий йогурт с орехами, богатый белком, подчеркнула Сандон. Она объяснила, что греческий йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и мозга. Орехи же богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами.
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