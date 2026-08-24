Врачи перечислили самые полезные для мозга продукты на завтрак

Невролог Александр Зубков и диетолог Лона Сандон перечислили продукты на завтрак, которые считают самыми полезными для мозга. Своими рекомендациями американские врачи поделились с изданием Parade.По словам Зубкова, для здоровья мозга на завтрак полезно есть яйца. Они богаты холином, который мозг использует для выработки нейромедиатора, отвечающего за память, концентрацию внимания и обучение. Кроме того, достаточное потребление холина снижает риск когнитивных нарушений. К блюдам из яиц врач порекомендовал добавить листовую зелень, которая содержит защищающие нейроны фолиевую кислоту и витамин К.Кроме того, Зубков посоветовал дополнить яйца на завтрак авокадо. Оно благодаря высокому содержанию клетчатки, насыщенных жиров и антиоксидантов сделает блюдо более сытным. «Яйца — один из немногих продуктов, которые поддерживают здоровье мозга сразу по нескольким направлениям благодаря антиоксидантам, холину, белку и полезным жирам. Такое сочетание встречается редко и недооценивается», — отметил врач.В свою очередь, диетолог Сандон призвала добавлять к яйцам шпинат. По ее словам, этот продукт содержит лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить мозг от окислительного стресса. Кроме того, яичницу со шпинатом можно дополнить кусочком лосося — это увеличит объем омега-3 жирных кислот в рационе, что полезно как для сердца, так и для мозга, уточнила специалистка.Полезным для мозга завтраком будет и греческий йогурт с орехами, богатый белком, подчеркнула Сандон. Она объяснила, что греческий йогурт содержит пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и мозга. Орехи же богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами.

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