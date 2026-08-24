Гериатр Ткачева рассказала о разработках, способных продлить жизнь до 150 лет

Российский геронтологический научно-клинический центр (РГНКЦ) ведет работу по развитию технологий, которые могут существенно продлить жизнь. Речь идет о калькуляторах биологического возраста, а также нефармакологических и фармакологических методах воздействия, включая сенолитики.Как рассказала ТАСС директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева, здоровый образ жизни крайне важен для продления здорового и активного периода, однако для радикального увеличения продолжительности жизни до 150 лет потребуются прорывные разработки в области генной инженерии, регенеративной медицины и других направлениях биомедицины.Ткачева отметила, что максимальная документально подтвержденная продолжительность жизни человека сегодня составляет 122 года. Людей, перешагнувших 110-летний рубеж, в мире насчитывается лишь несколько сотен."Если мы говорим о существенном увеличении предельной продолжительности жизни, то одних изменений образа жизни будет недостаточно. Чтобы настолько отодвинуть этот рубеж, потребуются прорывные технологии, в том числе генно-инженерная терапия и регенеративная медицина", - отметила она.Одно из направлений работы РГНКЦ - комплексная оценка биологического возраста. Разработанный в центре калькулятор позволяет определять темпы старения отдельных органов и систем. Это помогает понять, какие механизмы вносят наибольший вклад в старение конкретного человека, и определить потенциальные мишени для будущих профилактических и терапевтических вмешательств.Еще одно направление связано с сенолитиками - веществами, способными избирательно удалять из тканей стареющие клетки. В РГНКЦ синтезированы несколько таких молекул. По словам Ткачевой, разработки готовы к переходу на этап клинических исследований. Параллельно центр развивает клиническую гериатрию, направленную на сохранение самостоятельности и качества жизни людей старшего возраста. Специалисты РГНКЦ участвуют в разработке клинических рекомендаций по ведению пациентов с саркопенией, старческой астенией и другими гериатрическими синдромами.

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