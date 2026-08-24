Врач перечислил самые полезные для мужского здоровья продукты

Уролог-андролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов объяснил, как питание влияет на репродуктивное здоровье мужчин. В разговоре с «Лентой.ру» он также перечислил самые полезные продукты для мужского здоровья.Чтобы снизить риск хронических заболеваний и улучшить фертильность, врач посоветовал мужчинам добавить в рацион больше овощей и фруктов. «Особенно полезны термически обработанные помидоры, капуста, морковь, салат, авокадо. Рациональное питание с ограничением вредной пищи улучшает как гормональный статус, так и состояние стенок сосудов — это важно для потенции и сохранения репродуктивной функции», — рассказал Антонов.В то же время, по словам врача, регулярное потребление трансжиров, быстрых углеводов, фастфуда и переработанного мяса приводит к метаболическим нарушениям и, как следствие, негативно влияет на мужскую фертильность. «Алкоголь ассоциирован не только с раком простаты, но и с эректильной дисфункцией и мужским бесплодием», — добавил он.

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