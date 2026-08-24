Нутрициолог назвала продукты, которые работают как афродизиаки

Врач-нутрициолог Светлана Зверева назвала продукты, способные положительно влиять на либидо.«Устрицы богаты цинком – он участвует в выработке тестостерона, поэтому их не зря ещё в древности считали символом любви, – заявила она в интервью изданию «Газета.Ru». – Тёмный шоколад тоже может помочь: в нём есть фенилэтиламин, который стимулирует выброс эндорфинов и улучшает кровообращение».Среди других продуктов, влияющих на сексуальную энергию, добавила Зверева, имбирь, корица, женьшень, шафран и асафетида: они расширяют сосуды и повышают чувствительность.Также врач советует обратить внимание на авокадо, ягоды годжи и орехи, особенно грецкие и миндаль, так как многие из этих продуктов богаты антиоксидантами. При этом специалист подчеркнула, что еда – не волшебная таблетка.«Переедание скорее вызовет сонливость, чем желание. Да и одного «правильного блюда» недостаточно – романтическая обстановка нередко играет не меньшую роль», – резюмировала нутрициолог.

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