Россиянам дали совет по снижению вреда от алкоголя

Чтобы снизить вред от алкоголя, нужно уменьшить количество и частоту употребления, сказал к.м.н., руководитель Клиники доктора Исаева, нарколог Руслан Исаев.Врач заявил, что на сегодня полностью безопасной для здоровья дозы алкоголя нет: чем больше человек пьет, тем выше риски. Поэтому, подчеркнул он, не существует способа выпить алкоголь и при этом защитить от него организм. Первое, по словам нарколога, что имеет смысл сделать, – не пить до состояния, когда человек уже плохо контролирует себя. Исаев объяснил, что большие дозы за короткое время особенно опасны: повышается риск отравления, травм, нарушений сердечного ритма и других острых последствий.«Не стоит рассчитывать, что алкоголь можно чем-то "компенсировать". Еда может замедлить всасывание алкоголя, вода помогает избежать обезвоживания, но ни еда, ни вода, ни витамины не делают алкоголь безопасным. И не имеет большого значения, что именно человек пьет – вино, пиво или крепкий алкоголь. Вред связан прежде всего с этанолом, который содержится во всех этих напитках», — сказал Исаев.По словам нарколога, когда человек уже не контролирует количество выпитого и у него сформировалась алкогольная зависимость, совет «пейте меньше» или «не пейте» может быть недостаточным и иногда небезопасным. В такой ситуации нужна профессиональная помощь, отметил он.

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