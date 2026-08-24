Врач Неменов: выпивать больше 2 литров воды женщинам и 3 литров мужчинам опасно

Суточная физиологическая потребность в гидратации для взрослого человека с умеренной физической активностью в условиях нормального климата составляет порядка 2,5–3 литра для мужчин и 2–2,2 литра для женщин. Выпивать больше этого количества может быть опасно, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог, ассистент кафедры урологии и андрологии имени академика Н.А. Лопаткина Пироговского Университета, онколог ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ Александр Неменов.«Принцип "чем больше воды, тем лучше" — неверен. Избыточное и слишком быстрое употребление жидкости способно привести к нарушению электролитного баланса. Регулярное поступление воды должно рассчитываться индивидуально — в соответствии с полом, условиями труда, климатом, уровнем активности и общим состоянием здоровья. При этом главный риск хронического недостатка жидкости — стойкое уменьшение диуреза и повышение концентрации солей в моче. Это запускает кристаллизацию кальция, оксалатов, мочевой кислоты и других литогенных веществ, что существенно повышает вероятность образования камней в почках», — заметил доктор.Кроме того, редкое мочеиспускание и высокая концентрация мочи создают благоприятную среду для колонизации бактерий, приводя к развитию цистита.«Начните день со стакана воды, а затем равномерно распределите общий объем жидкости на протяжении рабочего дня. Увеличивайте потребление воды в жару, во время тренировок или при заметном потоотделении. Важно помнить: чувство жажды — это не первый, а экстренный сигнал организма о том, что дефицит жидкости уже наступил. Не пытайтесь выпить дневную норму за 1–2 приема. Лучше держите на рабочем столе персональную бутылку с чистой водой объемом 1 литр, чтобы она постоянно находилась в поле зрения», — заключил доктор.

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