Назван лучший утренний напиток для здоровья сердца

Диетолог-кардиолог Мишель Рутенштейн назвала лучший утренний напиток для поддержки здоровья сердечно-сосудистой системы. Свою рекомендацию она дала в разговоре с изданием Eating Well.Чтобы снизить риск развития заболеваний сердца, Рутенштейн посоветовала утром пить зеленый чай. Она объяснила, что этот напиток содержит катехины — вещества, обладающие мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. «Некоторые исследования показывают, что зеленый чай может снижать окислительный стресс и улучшать работу кровеносных сосудов, что важно для здоровья сердца», — отметила диетолог.Рутенштейн добавила, что катехины также блокируют всасывание жиров из кишечника и способствуют снижению уровня «плохого» холестерина в крови, что необходимо для профилактики атеросклероза. Кроме того, по ее словам, зеленый чай помогает снизить высокое кровяное давление и тем самым уменьшает риск развития инсульта.

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