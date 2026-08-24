С началом сезона лисичек нутрициолог Жанна Тиханычева предупредила о возможных рисках, связанных с их поеданием.Нутрициолог Тиханычева заявила в интервью, что хотя грибы лисички богаты многими важными для организма веществами (витамин А, витамин Д, витамины группы Б), они являются тяжелым для пищеварения продуктом, и некоторым людям от них лучше отказаться.«Лисички не стоит употреблять детям дошкольного возраста, людям с пищевой непереносимостью некоторых компонентов, с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто недавно перенес серьезные операции», - рассказала Жанна Тиханычева «Москве 24».Специалист отметила, что некоторые люди после их поедания могут ощутить неприятные симптомы в виде болезненности, вздутия, дискомфорта. «Классическое» сочетание лисичек с картошкой нутрициолог Тиханычева раскритиковала, заявив, что с ним может справиться не каждая пищеварительная система.«Не стоит есть их в сыром виде – так в организм могут попасть паразиты», - посоветовала специалист.Нутрициолог Тиханычева рассказала, какие лисички могут вызвать отравление. По словам эксперта, подобным свойством отличаются грибы, собранные в неподходящих местах – например, рядом с производственными предприятиями или оживленными автомагистралями. Такие лисички могут «наградить» организм ядовитыми веществами, которые они впитывают из почвы и почвенных вод.

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