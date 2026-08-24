Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Алла Погожева заявила, что отказ от выпечки является первым шагом для укрепления здоровья сердца и сосудов.Терапевт Погожева напомнила в интервью, что состоянию сердечнососудистой системы существенно вредит употребление продуктов с трансжирными кислотами или трансжирами.По словам эксперта, трансжиры, являющиеся искусственно измененными животными жирными кислотами, присутствуют в высоких дозах в разнообразных готовых закусках, а также во многих других продуктах, готовых к употреблению и переработанных промышленным способом, включая фастфуд и соусов.Особенно значительным содержанием трансжирных кислот отличаются выпечка и десертные изделия, отметила доктор медицинских наук.Чем же так опасны трансжиры? Алла Погожева проинформировала, что у людей, употребляющих трансжирные кислоты в большом количестве, впоследствии фиксируется повышение уровня общего холестерина в крови. Подобное накопление холестерина способствует развитию сосудистых бляшек, атеросклероза. В связи с этим резко возрастает риск пострадать от заболеваний сосудов и сердца.Терапевт Погожева посоветовала отказаться от выпечки ради здоровья сердца и сосудов, такой отказ она назвала первым шагом для укрепления здоровья сосудов и сердца. По словам медика, такой продукт может содержать до 30 процентов трансжирных кислот.В целом, предупредила врач, пристрастие к магазинным лакомствам может сильно вредить сердечнососудистой системе, и потребление таких продуктов нужно держать под строгим контролем.«Любители магазинных десертов быстрее остальных рискуют столкнуться с сердечными недугами. Увеличение калорийности рациона всего на два процента за счет трансжиров на 23 процента повышает риск появления ишемической болезни сердца», - сообщила Погожева порталу здоровое-питание.рф.

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