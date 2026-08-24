Врач предупредила гипертоников о последствиях вечернего бокала вина
По словам Калюжной, при употреблении алкоголя сосуды сначала расширяются, из-за чего давление снижается и человек начинает лучше себя чувствовать. Однако спустя два часа сосудистый тонус возвращается, уровень гормонов стресса поднимается, пульс учащается, а давление подскакивает выше исходного. Именно поэтому гипертонические кризы так часто случаются не за столом, а под утро или на следующий день, объяснила врач.
«Еще одна опасность для гипертоников заключается в том, что алкоголь снижает эффективность гипотензивных препаратов и одновременно усиливает их побочное действие. Резкое падение давления, головокружение, обмороки при вставании возникают именно на таком сочетании», — предупредила Калюжная.
Отдельное внимание нарколог обратила на сочетание спиртного с мочегонными лекарствами, которые часто назначаются в рамках терапии гипертонии. По ее словам, и алкоголь, и диуретик выводят жидкость из организма, обезвоживание увеличивается вдвое, а вместе с ним теряются калий и магний, что негативно влияет на ритм сердца.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий