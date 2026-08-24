Трихолог объяснила, какие анализы нужно сдать при выпадении волос
По словам эксперта, далеко не каждому пациенту с жалобой на выпадение волос вообще требуются лабораторные исследования. Первым шагом должен быть осмотр кожи головы, трихоскопия и компьютерная микродиагностика. И только после этого врач решает, нужны ли анализы и какие именно.
Клинический анализ крови — наиболее часто назначаемое исследование. С его помощью можно выявить анемию, которая является частой причиной выпадения волос, особенно у женщин. Железодефицитная анемия не проходит без лечения, поэтому волосы могут редеть годами. Кроме того, общий анализ крови показывает маркеры других проблем, требующих углублённой диагностики.
Биохимический анализ крови — в контексте выпадения волос чаще всего определяют ферритин (для выявления железодефицита), глюкозу (скрининг диабета) и маркеры повреждения печени.
Гормональные исследования — обычно назначаются женщинам с признаками гормональных расстройств. Врач может проверить уровень половых гормонов, а также гормонов надпочечников и щитовидной железы.
Анализы на витамины и минералы — вопреки популярному мнению, сдавать их на всё подряд не стоит. Гораздо эффективнее проверять только те показатели, дефицит которых действительно влияет на состояние волос: витамин D, витамин B12, биотин и цинк.
Также врач может назначить специфические исследования — например, для диагностики аутоиммунных заболеваний или грибковых поражений кожи головы.
Трихолог подчёркивает, что самодиагностика не только затратна, но и малоэффективна. Правильный порядок действий — сначала визит к врачу, затем сдача тех анализов, которые назначит специалист. Только после постановки диагноза можно подбирать целенаправленное лечение: препараты, наружные средства, внутрикожные инъекции, лазерную терапию, озонотерапию и другие методы, которые зависят от конкретной клинической ситуации.
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