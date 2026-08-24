Россиянам объяснили причины грусти в конце лета

В августе люди часто испытывают и даже грусть, думая, что ничего не успели и недостаточно отдохнули, рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. В комментарии «Ленте.ру» она объяснила, почему возникает грусть, когда лето подходит к концу.По словам эксперта, это ощущение возникает потому, что в людях есть заложенный стереотип, что лето — это отпуск, оно должно быть ярким, и необходимо обязательно путешествовать, больше встречаться с друзьями, ходить на речку, как будто есть навязанный список обязательных летних дел. Но так как лето — это такие же месяца, как и в течение года, то естественно, что человек больше работает, чем отдыхает, и эти планы из в большей степени не выполняются, указала она.«А дальше мы начинаем сравнивать себя с другими. Например, у нас съездили друзья на море, а мы не съездили, и у нас появляется неудовлетворенность. Но мы забываем, что они, допустим, съездили всего на неделю, а это лишь неделя лета. Либо мы видим в соцсетях, как люди начинают активно постить вот эту иллюзию активного, веселого, яркого лета, и тоже начинаем сравнивать себя с блогерами и начинаем испытывать неудовлетворенность», — сказала Масолова.Мы перестаем замечать собственную жизнь и опыт, обесцениваем то, что с нами происходит, а хорошая погода, солнце, приятные вечера, они как будто бы меркнутЕлена МасоловапсихологПсихолог рекомендует в таких случаях составить определенный список приятных и хороших событий прошедших месяцев. Также она советует задать себе вопросы: что больше всего понравилось, с кем больше всего понравилось провести время, что больше всего впечатлило, что было самое вкусное, с кем встречи оказались самыми теплыми. По ее словам, важно увидеть, что лето не было пустым, как кажется в сравнении с другими людьми.«Нам важно еще понимать, что смена сезонов — это действительно смена на годовом круге, когда мы вступаем в завершение года, а не только в осень. И это у нас заложено в генетической памяти, что осень — это сбор урожая и некое завершение. Уменьшается световой день, погода портится, увядают листья, мы начинаем наблюдать увядание природы, и оно часто у нас ассоциируется со старостью, с завершением чего-то, и нас это начинает пугать. И мы как будто бы хотим это отсрочить, и поэтому пытаемся удержаться в этих августовских днях», — объяснила психолог.

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