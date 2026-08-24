Названы последствия слишком частого использования антисептиков

Слишком частое использование антибактериальных средств может привести к повреждению кожного барьера, раздражению, микроповреждениям, а излишнее употребление антибактериальных препаратов способно нарушить микробиом. Об этом напомнила ТАСС к.м.н., доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская."Если регулярно обрабатывать антисептиками руки или кожу без необходимости, особенно агрессивными составами, это может повреждать кожный барьер, вызывать сухость, раздражение и микроповреждения. Из-за этого кожа хуже выполняет одну из своих естественных защитных функций. Поэтому в обычной жизни достаточно соблюдать гигиену рук, а антисептик использовать тогда, когда действительно нет возможности вымыть руки водой с мылом или существуют соответствующие эпидемиологические показания", - сказала Миропольская.Она также отметила, что важно не забывать и о микробиоме - сообществе бактерий, которые живут на коже, слизистых и в кишечнике и участвуют в поддержании нормального состояния организма. По словам эксперта, использование обычного мыла, средств для уборки и дезинфекции поверхностей по назначению не означает, что микробиом человека обязательно будет нарушен. Большинство бытовых средств контактирует преимущественно с внешними поверхностями и не оказывает такого же воздействия на микрофлору организма, как лекарственные препараты."Отдельно следует сказать об антибактериальных препаратах, которые человек принимает внутрь. Здесь воздействие на микробиом значительно более выражено. Антибиотики действуют не только на бактерии, вызвавшие инфекцию, но и меняют состав нормальной микрофлоры. Поэтому принимать такие препараты "для профилактики" при каждом насморке или по совету знакомых не следует. Это не укрепляет иммунитет и может, наоборот, создавать дополнительные проблемы, в том числе способствовать формированию устойчивости бактерий к антибиотикам", - говорит Миропольская.Врач подчеркнула, что представление о том, что контакт с любыми бактериями автоматически "тренирует иммунитет", тоже является упрощением. Задача гигиены заключается не в уничтожении всех микроорганизмов вокруг человека, а в снижении риска передачи действительно опасных инфекций при сохранении нормальных защитных механизмов организма.Таким образом, не рекомендуется намеренно отказываться от гигиены или избегать дезинфекции там, где она необходима, но важно соблюдать баланс: мыть руки, правильно обрабатывать поверхности при необходимости, соблюдать пищевую гигиену и использовать антисептики в меру, а антибиотики строго по назначению врача.

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