У пожилых людей витамин D оказался связан с лучшими результатами тестов на мышление

У пожилых людей с лёгкими когнитивными нарушениями и проблемами со сном приём не менее 5000 МЕ витамина D в день оказался связан с более высокими результатами тестов на мышление. Об этом говорится в исследовании Университета Эмори, результаты которого были опубликованы в журнале Sleep Medicine.В исследовании участвовали 54 человека с лёгкими когнитивными нарушениями (МКИ) и нарушениями сна. Учёные сравнили результаты когнитивного тестирования у участников, принимавших витамин D, и у тех, кто его не принимал.Участники, сообщившие о ежедневном приёме не менее 5000 МЕ витамина D, набрали более чем на 13% больше баллов по Монреальской когнитивной оценке (MoCA), чем участники, не принимавшие витамин D. Исследователи учитывали другие факторы, которые могли влиять на результаты.MoCA — скрининговый тест, используемый для оценки памяти, мышления и других когнитивных функций. При этом более низкие суточные дозы витамина D в данном исследовании не были связаны с улучшением когнитивных показателей.Витамин D2 и D3 показали схожие результатыИсследователи также сравнили результаты участников, принимавших разные формы витамина D. Существенных различий между группами, использовавшими витамин D2 и D3, не выявили.Витамин D участвует в работе нервной и мышечной систем, а также связан с качеством сна и регуляцией цикла сна и бодрствования. В представленном исследовании учёные сосредоточились на людях, у которых одновременно наблюдались нарушения сна и лёгкие когнитивные нарушения.«У пожилых людей, испытывающих как нарушения сна, так и лёгкие когнитивные нарушения, это может стать критическим окном для вмешательства, когда появляются когнитивные изменения, но возможности для поддержки здоровья мозга могут сохраняться», — говорит Виктория Пак, старший автор исследования.По словам Пак, поиск доступных факторов, которые можно изменить на ранних стадиях когнитивного снижения, может иметь значение по мере роста числа случаев болезни Альцгеймера.При этом результаты исследования показывают именно связь, а не доказывают, что витамин D улучшает мышление или предотвращает деменцию. Исследование включало 54 человека, а информация о приёме витамина D основывалась на сообщениях самих участников.

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