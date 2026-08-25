Врач раскритиковал популярный у россиян продукт

Гастроэнтеролог Сергей Вялов опроверг миф о том, что мед богат витаминами и минералами. Этот популярный у россиян продукт он раскритиковал в своем Telegram-канале.Вялов объяснил, что концентрация витаминов и минералов в меде настолько мала, что для получения суточной нормы или даже половины суточной нормы любого из них пришлось бы съесть большое количество этой сладости. Однако переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку в организм поступит избыток сахара, предупредил врач.Кроме того, продолжил он, на сегодняшний день нет клинических доказательств эффективности меда против респираторных вирусов. Вялов добавил, что люди часто переоценивают пользу этого продукта, но он не является панацеей при авитаминозах и простуде.

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