Стоматолог Магомедов объяснил, почему перелет может спровоцировать зубную боль

Зубная боль во время перелета может быть признаком стоматологической проблемы, которая до этого никак себя не проявляла. Провоцирующим фактором становятся перепады атмосферного давления. Об этом Life.ru рассказал стоматолог-терапевт Назир Магомедов.При наборе высоты давление в салоне снижается, а газ в замкнутых пространствах расширяется. Если внутри зуба есть полость, связанная с кариесом, старой пломбой или проблемами с корневыми каналами, это способно вызвать давление на нервные окончания. При снижении высоты происходит обратный процесс.Такую реакцию называют бародонталгией. Она встречается не только у авиапассажиров, но и у пилотов, дайверов и альпинистов. При этом перепад давления не является самостоятельной причиной заболевания — он скорее обнаруживает уже имеющееся повреждение зуба.Боль может быть тупой или острой, иногда она приобретает пульсирующий характер и отдает в висок или ухо. Если неприятные ощущения возникают исключительно во время перелетов, но повторяются, это также повод посетить стоматолога.«Если вы часто летаете или ныряете, проходите профилактические осмотры минимум раз в полгода. Главный совет - поддерживайте правильную гигиену полости рта. Здоровые зубы — лучшая страховка от внезапной боли на высоте 10 000 метров», — заключил специалист.Особенно не стоит откладывать визит к врачу, если боль не проходит после приземления, возникает без внешнего воздействия или сопровождается чувствительностью к горячему и холодному, отеком десны, неприятным запахом изо рта или повышенной температурой. В таких случаях специалист проверит пломбы, корневые каналы и состояние десен и при необходимости назначит лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки