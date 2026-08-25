Россиян предупредили об особенности хранения домашних закруток

Домашние закрутки можно хранить максимум два года. Такой совет дала россиянам кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова, сообщает «Абзац».«Если домашние заготовки произведены по технологии, то, как правило, оптимальный срок годности составляет один-два года, максимально допустимо до трех лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условиях хранения», — пояснила специалист, добавив, что банки должны храниться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов.По словам Русаковой, спустя время продукты теряют свежесть, размягчаются, меняется их текстура и консистенция. Кроме того, разрушаются питательные вещества. А из-за микробиологических процессов в результате попадания молочнокислых и дрожжевых бактерий эти продукты перестают быть пригодными для употребления.«Поэтому риски длительного хранения — это, конечно, плесень, грибки, бактериальные инфекции, крайне редко возможен ботулизм, если споры выжили при консервации», — отметила врач.Она призвала россиян проверять банки на вздутие, плесень и помутнение. При открытии закруток не должно быть неприятного запаха. Если что-то тревожит, лучше такие продукты просто выбросить, заключила Русакова.

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