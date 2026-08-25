COVID-19 может реактивировать вирусы Эпштейна-Барр и герпеса

Когда речь заходит оCOVID-19, легко сосредоточиться только на вирусе, который его вызывает, SARS-CoV-2. Но на то, как COVID-19 влияет на людей, могут влиять и другие факторы. Исследование, опубликованное в Nature, оценило реактивацию спящих вирусов у людей с COVID-19. Ученые обнаружили, что происходила реактивация некоторых вирусов, и эта активация была связана как с тяжелым течением острой формы COVID-19, так и, возможно, с длительным течением COVID -19.В целом, возможно, что реактивация спящих вирусов может ухудшить течение COVID-19, хотя на данном этапе необходимы дополнительные исследования.Авторы объясняют, что в организме человека часто присутствуют спящие вирусы, которые могут реактивироваться в определенных ситуациях, например, при критическом состоянии. Реактивация вирусов при COVID-19 — это область, по которой имеется довольно ограниченное количество данных.Исследователи использовали данные исследования Immunophenotyping Assessment in a COVID-19 Cohort (IMPACC). Все участники были взрослыми людьми с подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2, которые были госпитализированы с COVID-19.Исследовательская группа проанализировала данные образцов, таких как кровь и мазки из носа, изучив некоторые данные за период до года после госпитализации. На момент включения в исследование участники не получали никаких вакцин от COVID-19. Участники также были разделены на категории в зависимости от тяжести заболевания COVID-19.Исследователи обнаружили в образцах, предоставленных участниками, несколько вирусов. Участники сталкивались с реактивацией вирусов, особенно вирусов, принадлежащих к семействам Herpesviridae и Anelloviridae.Авторы исследования объясняют, что они решили сосредоточиться на вирусах из семейств Herpesviridae и Anelloviridae, поскольку в этой когорте наблюдалась более высокая распространенность этих вирусов.В целом, они обнаружили, что примерно у 48% участников наблюдалась реактивация вируса при тяжелом течении COVID-19. Из них примерно у двух третей «в острый период был обнаружен только один вирус».Активация различных вирусов происходила в разное время. Например, человеческий альфагерпесвирус (HSV1) и цитомегаловирус — оба вируса, вызывающие герпес, — реактивировались примерно через 20 дней после госпитализации участников исследования.Далее исследователи изучили, связана ли выявление реактивированных вирусов в течение 40 дней после госпитализации с тяжестью течения COVID-19. Этот анализ выявил ряд закономерностей.Например, они обнаружили, что некоторые вирусы связаны с тяжестью течения COVID-19. При рассмотрении участников, отнесенных к критической группе по тяжести COVID-19, было установлено, что у тех, у кого в любой части дыхательной системы были обнаружены вирусы Эпштейна-Барр (EBV), вирус простого герпеса 1-го типа (HSV1) или цитомегаловирус, риск смерти в течение года был выше.Кроме того, некоторые вирусы были также связаны со специфическими сопутствующими заболеваниями и осложнениями. Например, обнаружение Anelloviridae в мононуклеарных клетках периферической крови, типе иммунных клеток, было связано с развитием шока и госпитализацией в отделение интенсивной терапии.«В течение года мы изучали более 1150 госпитализированных пациентов с COVID-19 в 20 больницах США, используя методы секвенирования для непосредственного определения момента «пробуждения» или реактивации этих вирусов. Почти у половины пациентов во время болезни произошла реактивация как минимум одного хронического вируса. Это оказалось гораздо более распространенным явлением, чем считалось ранее, и оно не ограничивалось людьми с ослабленным иммунитетом. Важно отметить, что многие из этих пациентов были в остальном здоровы до заражения COVID-19», - рассказали авторы исследования Эстер Меламед и Коул Магуайр.Дальнейший анализ показал, что реактивация некоторых вирусов также связана с определенными иммунными реакциями в организме.Исследователи выявили взаимосвязь между реактивацией вирусов семейства Herpesviridae и Anelloviridae и воспалением. Например, было обнаружено, что некоторые вирусы связаны с повышением уровня определенных воспалительных цитокинов.Реактивация некоторых вирусов также была связана с изменениями в плазме крови. Наконец, они также обнаружили, что реактивированные вирусы связаны с определенными изменениями в экспрессии генов.Далее исследователи изучили, как реактивация вируса связана с длительным COVID-19, который характеризуется сохранением симптомов COVID-19 в течение многих недель или месяцев после первоначального заражения COVID-19.Одним из основных выводов стало то, что у участников, сообщивших о физической нетрудоспособности или усталости, наиболее вероятно наличие вирусов семейства Anelloviridae в образцах, взятых в период длительного восстановления.«Мы также обнаружили нечто новое о малоизвестной группе вирусов, называемых Anelloviridae . Спустя несколько месяцев после выписки пациентов из больницы у тех, у кого еще сохранялась активность Anelloviridae, чаще наблюдались постоянная усталость и физическая нетрудоспособность, характерные для длительного COVID-19. Это первый случай, когда это семейство вирусов было связано с длительным COVID-19», - объясняют авторы.Следует отметить, что данное исследование не устанавливает причинно-следственную связь. Например, оно не может доказать, что реактивация спящих вирусов приводит к увеличению тяжести заболевания COVID-19.Возможно, исследователи были ограничены в своих выводах тем фактом, что изучали участников исследования IMPACC, которые не были вакцинированы и перенесли заражение ранними штаммами SARS-CoV-2. Таким образом, остается неясным, как это повлияет на людей, подвергшихся воздействию других штаммов.Авторы также отмечают, что выбор транскриптов для анализа вирусной нагрузки мог привести к определенным ограничениям. Кроме того, специфичность собранных образцов могла повлиять на результаты, поскольку исследователи изучали только три конкретных участка и располагали данными только по образцам эндотрахеального аспирата участников, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.Наконец, из-за сроков проведения исследования не существовало стабильного определения длительного COVID-19 на момент создания определенных категорий, поэтому возможности исследователей по изучению длительного COVID-19 и вирусной реактивации могли быть ограничены.Исследователи также столкнулись с проблемой отсева участников.Эксперт в области микробиологии и иммунологии из медицинского центра Джона Хопкинса, Артуро Касадеваль, который не принимал участия в исследовании, отметил, что «клинические последствия на данный момент неясны, но вполне возможно, что реактивация других вирусов способствует развитию заболевания, известного как COVID-19, и может способствовать стойкому воспалению, связанному с длительным течением COVID-19».Вполне возможно, что борьба с повторной активизацией вируса может помочь в борьбе с последствиями COVID-19.«Одна из возможностей заключается в том, что реактивация вирусов, таких как вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и другие хронические вирусы, может способствовать некоторым осложнениям, связанным с COVID-19, в частности, усиливая воспалительную и иммунную реакцию. Если будущие исследования покажут, что реактивация вирусов напрямую способствует ухудшению исходов, это потенциально может помочь врачам выявлять пациентов с более высоким риском осложнений или определять новые подходы к лечению», - отметил Джимми Йоханнес из центра MemorialCare Long Beach в Лонг-Бич, штат Калифорния, также не принимавший участия в исследовании.Полученные результаты также могут помочь ответить на текущие вопросы о длительном COVID-19. Меламед и Магуайр объяснили, что «если связь с Anelloviridae в отношении длительного COVID-19 будет подтверждена в будущих исследованиях, это может указать на новое направление в понимании того, почему у некоторых пациентов развиваются длительные симптомы после COVID-19».«Это также может открыть путь к разработке целенаправленных методов лечения этих вирусов, для которых в настоящее время нет одобренных методов лечения», — выразили надежду авторы исследования.

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