Врач Соловьев: если не чистить пупок, то может развиться омфалит и грибок

Пупок представляет собой закрытую впадину со складками, в которых постоянно скапливаются отмершие клетки эпителия, ворсинки от одежды и пот. Если их не удалять, то во влажном и теплом ограниченном пространстве начинают активно размножаться микроорганизмы. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Андрей Соловьев.Длительно существующие загрязнения могут вызвать омфалит — воспалительный процесс, локализованный в области кожи и подкожной жировой клетчатки в области пупка. Такое воспаление проявляется покраснением, зудом и неприятным запахом.«Этот запах появляется, когда во впадине смешиваются пот, кожное сало и ороговевшие частички эпителия, и эта масса начинает гнить. В запущенных случаях, если пренебрегать гигиеной длительное время, вся эта спрессованная грязь, кожное сало и ворсинки от одежды твердеют и превращаются в плотную пробку. Избавиться от такой пробки самостоятельно практически невозможно, для этого может потребоваться помощь хирурга», — предупредил он.Теплая и влажная среда пупочной впадины идеальна для роста грибка кандиды. Хотя он часто присутствует в организме человека в небольших количествах, при таких благоприятных условиях грибок начинает активно размножаться, вызывая сильный зуд и покраснение кожи. В некоторых случаях, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, инфекция из области пупка может распространиться дальше, затрагивая более глубокие ткани и вызывая более серьезные заболевания.«Чистить пупок необходимо как минимум раз в неделю во время душа, используя теплую воду, мягкое мыло или гель. Во время мытья аккуратно очищайте пупок ватным диском или ватной палочкой, не пытаясь проникнуть глубоко внутрь. Смочите ватный диск или палочку в воде с небольшим количеством мыла и аккуратно уберите загрязнения. Не стоит использовать острые предметы или ногти, поскольку кожа внутри впадины очень нежная и ее легко повредить, открыв ворота для инфекции. После мытья можно дополнительно обработать пупок антисептиком, чтобы уничтожить оставшиеся бактерии. После мытья обязательно промокните область пупка сухой салфеткой или полотенцем, поскольку во влажной среде размножение микроорганизмов происходит более активно», — посоветовал врач.Если вы заметили, что кожа вокруг пупка покраснела, появился зуд или другие неприятные ощущения, важно не заниматься самолечением. Любые признаки воспаления — это повод обратиться к врачу-терапевту или дерматологу, резюмировал он.

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