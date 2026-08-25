SM: распространенный витамин связан с улучшением когнитивных функций на 13%

Для любого, у кого есть близкий человек, страдающий деменцией или болезнью Альцгеймера, новости о неудачных или неоднозначных результатах потенциальных медикаментозных методов лечения вызывают беспокойство.При этом появляются и новые данные, дающие основания для надежды: исследования показывают, что распространенная витаминная добавка может оказывать многообещающее воздействие на пациентов с признаками ранней деменции, и это недорогая ежедневная таблетка, доступная каждому.В новом исследовании, опубликованном в журнале Sleep Medicine, ученые обнаружили, что ежедневный прием добавки витамина D связан со значительным улучшением результатов когнитивных тестов у людей с двумя характерными признаками ранней деменции: легкими когнитивными нарушениями (ЛКН) и нарушениями сна.По словам ученых, это первое исследование, анализирующее связь между приемом добавок витамина D и когнитивными функциями у пациентов с этими двумя ключевыми симптомами, но стоит отметить, что это лишь небольшое наблюдательное исследование, и оно не доказывает, что витамин D улучшает когнитивные способности.Тем не менее, полученные результаты дополняют растущие доказательства того, что витамин D может защищать здоровье мозга и помогать предотвращать деменцию, а также, по-видимому, оказывать благотворное влияние на процессы старения, здоровье сердца и депрессию, среди многих других состояний.Как мы часто видим на примере нейродегенеративных заболеваний, ранние меры могут иметь решающее значение, считают исследователи.«Это может представлять собой критически важный период для вмешательства, когда начинают проявляться когнитивные изменения, но возможности для поддержания здоровья мозга могут оставаться», — говорит Виктория Пак из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия.В ходе исследования команда Пака обследовала 54 взрослых в возрасте 50 лет и старше, у всех из которых был диагностирован или подозревался легкий когнитивный синдром (ЛКС), и которые демонстрировали признаки нарушений сна.Участники прошли Монреальскую когнитивную оценку (MoCA) для оценки уровня своих когнитивных функций, а также два отдельных теста для измерения качества сна: Питтсбургский индекс качества сна (PSQI) и Эпвортскую шкалу сонливости (ESS).Участники также сообщили об уровне потребления витамина D, и когда исследователи сравнили их ежедневную дозу с показателями когнитивных функций и сна, выявился интересный результат.После учета потенциальных искажающих факторов, включая возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), тип витамина D и уровень образования, исследователи обнаружили, что участники, принимавшие ежедневно более 5000 МЕ витамина D, показали результаты когнитивного теста MoCA примерно на 13 процентов выше (на 3,78 балла выше) по сравнению с теми, кто не принимал добавки витамина D.Участники, принимавшие более низкие суточные дозы витамина D, также показали номинально более высокие результаты, чем те, кто не принимал витамин D ежедневно, однако результаты, полученные при приеме более низких доз, не были статистически значимыми.Связь между приемом 5000+ МЕ сохранялась независимо от того, принимали ли участники витамин D2 или витамин D3 , но стоит отметить, что 5000+ МЕ немного превышает максимально рекомендуемую суточную норму потребления витамина D, которая составляет 4000 МЕ , что обычно считается безопасным верхним пределом для предотвращения развития гиперкальциемии .Поэтому важно понимать, что ключевым результатом здесь является не обновление каких-либо рекомендаций относительно того, сколько витамина D следует принимать людям, — даже если исследования начинают показывать, что дозы от 4000 до 6000 МЕ могут обеспечить большую защиту от некоторых неблагоприятных последствий для здоровья.На данном этапе это лишь предварительные результаты небольшого исследования, которые, по словам исследователей, требуют дальнейшего анализа в последующих исследованиях с участием больших групп испытуемых.Хотя сейчас нам следует сохранять осторожность, это отличное направление для будущих исследований ученых, особенно учитывая низкую стоимость и доступность витамина D.Как только научные данные подтвердятся, у нас может появиться что-то действительно значимое.«Выявление доступных и поддающихся изменению факторов, таких как прием добавок витамина D, на ранних стадиях когнитивного снижения может приобретать все большее значение, — говорит Пак, — особенно с учетом продолжающегося роста заболеваемости болезнью Альцгеймера».

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