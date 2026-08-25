Врачи нашли объяснение «эпидемии метеоризма» у молодежи

Врачи общей практики Эндрю Мэби и Энди Муресс рассказали, что бесконтрольный прием пептидов для похудения мог стать причиной массового вздутия живота и метеоризма среди молодых людей. На неожиданную эпидемию лета 2026 года обратило внимание издание Tyla.Издание сообщило, что в социальных сетях пользователи, посетившие вечеринки Ибицы, массово жалуются на царивший там устойчивый запах газов. Мэби и Муресс считают, что синхронный сбой в работе кишечника сразу у многих людей мог иметь несколько объяснений. Наиболее вероятным они назвали повальное увлечение молодежи синтетическим пептидом ретатрутидомМэби и Муресс рассказали, что при приеме этого препарата пища намного дольше задерживается в кишечнике. Это снижает аппетит, но вместе с этим вызывает образование газа, имеющего запах тухлых яиц. «Если к этому добавить алкоголь, жирную пищу и обезвоживание, то метеоризм и вздутие живота практически неизбежны», — полагают врачи.Они добавляют, что такое питание и без пептидов способно привести к временному нарушению работы кишечника. Кроме того, медики напомнили, что летом традиционно повышается количество пищевых отравлений, что также могло повлиять на ситуацию.Специалисты особо подчеркнули, что при приеме ретатрутида употребление наркотиков может привести к крайне тяжелым последствиям. Они объяснили, что из-за действия препарата отравляющие вещества будут дольше находиться в организме, что многократно усиливает их эффект.

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