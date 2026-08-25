Врач Кузнецова: для здоровья глаз можно принимать витамины A, C и E

Витамины A, C и E необходимы для нормальной работы глаз. В случае их недостатка могут развиваться такие проблемы, как ухудшение ночного зрения, сухость и усталость глаз, повреждение сетчатки, и катаракта, — рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, главный врач московской клиники 3Z Оксана Кузнецова.«При подтвержденном дефиците витаминные препараты можно и нужно принимать, но делать это следует по рекомендации врача. Важно понимать, что они не избавят от уже существующих проблем со зрением. В то же время недостаток отдельных витаминов и микроэлементов, наряду с другими факторами, может способствовать развитию некоторых заболеваний глаз. Например, витамин А действительно важен для зрения: при его дефиците человек хуже видит в сумерках, а глазам требуется больше времени, чтобы восстановиться после яркого света. Однако принимать его без назначения врача не следует: избыток ретинола может быть опасен для организма», — объяснила врач.По ее словам, витамины С и Е обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать сетчатку от окислительного стресса. Вместе с цинком, медью, лютеином и зеаксантином они входят в комплексы для лечения некоторых офтальмологических заболеваний.«Такие препараты предназначены не для общего укрепления зрения, а для пациентов с диагностированной промежуточной стадией возрастной макулодистрофии. Здоровым людям они не назначаются без медицинских показаний. Среди продуктов, которые традиционно связывают со здоровьем глаз, часто называют чернику. В ней присутствуют витамины С и Е, небольшое количество бета-каротина, из которого организм может образовывать витамин А, а также каротиноиды лютеин и зеаксантин. Кроме того, черника богата антоцианами — растительными пигментами с антиоксидантными свойствами, придающими ягодам темный цвет. Некоторые данные указывают, что они могут снижать зрительное утомление и восстанавливать зрение после воздействия яркого света», — заметила Кузнецова.Однако врач подчеркнула: универсального витаминного комплекса для зрения не существует: необходимость приема препаратов, их состав и дозировку должен определять врач с учетом состояния глаз и выявленных дефицитов.

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