Врач опроверг популярный миф о долгом сне

Существует мнение, будто долгий сон может привести к развитию множества заболеваний, однако на самом деле это не так, заявил онколог Владимир Ивашков. Этот популярный миф он опроверг в своем Telegram-канале.По словам Ивашкова, ученые установили, что долгий сон повышает риск смерти от любой причины. Кроме того, у любителей длительного ночного отдыха чаще встречается лишний вес и сахарный диабет. Кроме того, сон дольше девяти часов связывают с метаболическими нарушениями, атеросклерозом и инсультом.Правда, у всех исследований на эту тему есть большой минус, подчеркнул доктор. «Корреляция — не значит причина. Ни одно исследование не доказало, что именно долгий сон запускает болезнь. Врачи чаще подозревают обратное: организм, который уже нездоров, сам требует больше отдыха. К тому же большинство данных — это самоотчеты участников: человеку кажется, что он спал девять часов, хотя на деле сон был поверхностным и прерывистым», — пояснил специалист.Врач заверил, что здоровый человек тоже может долго спать. Однако Ивашков уточнил, что в этом случае такая привычка не сохранится более нескольких дней подряд. По словам доктора, когда человек наверстает предшествующий дефицит сна, длительность ночного отдыха автоматически уменьшится.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки