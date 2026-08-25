Кардиолог Погосова: сахар и жирная пища ведут к липидным наслоениям в сосудах

Кардиолог Нана Погосова: последствием роста липидных наслоений на сосудистых стенках могут стать инфаркт или инсульт.Кардиолог Погосова сообщила в интервью, что у многих людей сегодня наблюдается низкая физическая активность. Из-за недостатка физических нагрузок организм не тратит в должном объеме энергию и в нем увеличивается количество жира. В таких обстоятельствах стенки сосудов могут начать покрываться липидными наслоениями. При слишком значительном их увеличении возникает риск закупорки сосуда, и если скопление жира происходило в сосуде сердца, может возникнуть инфаркт или инсульт.Кардиолог Погосова предупредила, что к липидным наслоениям в сосудах ведут сахар и жирная пища, употребляемые в большом количестве или часто.«Ситуация усугубляется, когда в рационе человека много сахара, соли, жирной пищи – вредных жиров из колбасы, пережаренной домашней еды. Осторожнее стоит быть с тем же раскрученным оливковым маслом. Если потреблять его неумеренно, это может привести к ожирению», - сказала профессор порталу здоровое-питание.рф.Нана Погосова отметила, что с возрастом люди нередко начинают вести более размеренную жизнь, что может способствовать появлению лишнего веса, тех же опасных липидных наслоений в сосудах. До определенного момента исправить проблему и нормализовать уровень липидов, холестерина в крови помогают здоровый рацион и физические нагрузки. Но при возникновении серьезной патологии понадобиться использование специальных препаратов, назначаемых врачом.

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