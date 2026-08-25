Некоторых людей призвали есть бананы с осторожностью

Диетолог Малина Малкани заявила, что некоторым людям не стоит злоупотреблять бананами. О том, кому нужно есть этот фрукт с осторожностью, специалистка рассказала в беседе с изданием Parade.По словам Малкани, злоупотреблять бананами нельзя людям с терминальной стадией почечной недостаточности, так как в них содержится много калия. Кроме того, она призвала есть бананы с осторожностью при диабете, поскольку в этих фруктах много сахаров. Людям с синдромом раздраженного кишечника диетолог посоветовала выбирать не спелые бананы, а зеленоватые.При этом диетолог заверила, что тем, у которых нет этих заболеваний, безопасно съедать по банану в день. Малкани уточнила, что важно следить за разнообразием рациона.«Для жизнедеятельности полезных бактерий в кишечнике необходимо большое разнообразие клетчатки, а если каждый день есть одни и те же продукты (даже такие полезные для здоровья, как бананы), это может привести к дефициту питательных веществ», — предупредила она.

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