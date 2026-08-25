Диетолог Спайрс рассказал, как стресс и недостаток сна мешают похудению

Тренер по здоровому образу жизни и диетолог Джефф Спайрс заявил, что проблемы с психическим здоровьем и эмоциональным самочувствием часто не позволяют иметь здоровый вес.Диетолог Спайрс рассказал, как психоэмоциональные нарушения мешают похудению.«Когда мы решаем, что хотим похудеть, наше внимание немедленно переключается на еду и физические упражнения, хотя на самом деле самое первое, что мы должны сделать, – это проверить свое психическое здоровье», - заявил Джефф Спайрс в интервью изданию The SunЭксперт констатировал, что связь между настроением, эмоциональным самочувствием и весом человека очень тесна, и первым шагом к достижению здорового тела должно быть исправление психоэмоциональных проблем.Депрессия или тревожность. По слова эксперта, за несколько последних лет было проведено много исследований, которые выявили связь между депрессией или тревогой и увеличением веса. Люди со здоровым весом убеждаются, что их вес колеблется, когда они переживают периоды плохого настроения и депрессии. При плохом настроении возрастает склонность к набору лишних килограммов – люди склонны отказываются от здоровых привычек и тяготеют к высококалорийным обработанным продуктам. Такая еда вызывает всплеск сахара в крови и еще больше изменяет химический баланс в головном мозге, закрепляя привычку есть калорийные продукты.Стресс. Диетолог Спайрс рассказал, что стресс также мешает похудению. В стрессовом состоянии происходит изменение химического баланса мозга, при котором возрастает подверженность депрессивным состояниям, повышенной тревожности, бессоннице. Все это связано с высвобождением большого количества гормона стресса кортизол. Вызываемый им дисбаланс ослабляет функцию контроля, поэтому, находясь в стрессе, люди часто становятся склонными к перееданию. Эксперт констатировал, что для снятия стресса очень эффективными являются физические упражнения.Недостаток сна. Джефф Спайрс предупредил, что недостаток сна или бессонница могут серьезно мешать всем попыткам добиться похудения.«Если вы не высыпаетесь, спите 6 часов и меньше, то похудеть будет очень трудно».Специалист объяснил, что возникающая из-за нехватки сна усталость ограничивает человека в его подвижности и негативно влияет на метаболизм. Уставшие люди тоже часто тяготеют к нездоровой пище.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки