Россиянам назвали способы укрепить иммунитет школьника

Иммунитет ребенка нельзя усилить одной таблеткой или народным рецептом, предупредила старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что иммунитет школьника нормально работает, когда организм получает достаточно сна, еды, движения и времени на восстановление.По ее словам, важны вакцинация по календарю, проветривание помещений и привычка мыть руки. Именно эти меры имеют доказанную пользу, а не обещания быстро «подстегнуть защиту организма». Сон напрямую связан с работой иммунной системы: детям от 6 до 12 лет нужно спать 9–12 часов, подросткам — 8–10 часов. Важна регулярность: поздний отход ко сну в будни и попытка отоспаться на выходных не компенсируют постоянный недосып, добавила врач.Питание, указала она, должно быть разнообразным: овощи и фрукты дают клетчатку, белковые продукты нужны для построения тканей и иммунных клеток, цельнозерновые продукты и орехи — источник минералов и полезных жиров. Мед, лимон, чеснок и имбирь могут быть частью рациона, но не создают барьер от вирусов. Витамин C не предотвращает простуду у всех детей, а сладкие напитки и ультрапереработанные продукты не укрепляют защиту, даже если на упаковке написано «витаминный», обратила внимание специалист.«Витамины и микроэлементы нужны лишь при подтвержденном дефиците или определенных заболеваниях. Давать несколько комплексов «на всякий случай» не стоит: у здоровых детей нет убедительных доказательств, что поливитамины предотвращают простуды. Также нужно отметить, что закаливание — это постепенное привыкание к изменениям температуры: прогулки в подходящую погоду, проветривание, не слишком теплая одежда, умывание прохладной водой. Процедура не должна вызывать озноб, страх или длительный дискомфорт», — уточнила Морозова.Также, по ее словам, ошибочно мнение, что школьник обязан болеть для тренировки иммунитета: болезнь может протекать тяжело и приводить к осложнениям, а прививки знакомят иммунную систему с инфекциями безопаснее, чем перенесенное заболевание.Чаще всего здоровью ребенка вредят не отсутствие дорогих добавок, а постоянный недосып, перегревание, недостаток движения, курение в квартире и отправка в школу с температурой. Если ребенок болеет необычно тяжело, плохо восстанавливается, теряет вес или постоянно чувствует слабость, причину нужно искать вместе с педиатром, а не менять самостоятельно иммуномодуляторы, заключила врач.

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