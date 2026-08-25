БФУ им. Канта: семь произрастающих в России растений могут лечить сахарный диабет

Исследователи БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из СПбГУ и КемГУ выяснили, что потенциалом лечения сахарного диабета второго типа обладают хорошо известные и повсеместно произрастающие в России береза повислая, дуб, расторопша пятнистная, зверобой продырявленный, череда трехраздельная, крапива двудомная, одуванчик лекарственный. Об этом «Газете.Ru» cообщили в Минобрнауки России.На основе этих растений можно будет создавать продукты для пищевой, нутрицевтической и фармацевтической промышленности.Ученые проанализировали и систематизировали более 200 источников за последние 35 лет по теме исследования, которые были опубликованы в международных базах данных PubMed, ScienceDirect и Web of Science. Также в рамках исследования специалисты отобрали растения-кандидаты для разработки природных компонентов продуктов питания, БАД к пище и лекарственных средств, направленных на профилактику сахарного диабета 2 типа.Результаты исследований позволят повысить эффективность разработки природных антидиабетических средств, которые станут альтернативой для синтетических препаратов и позволят снизить побочные эффекты.Перед научным коллективом в данном направлении стоят задачи разработки дизайна экспериментального исследования, подбора методов и проведения исследований, направленных на извлечение комплексов веществ антидиабетического действия из выбранных видов растений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки