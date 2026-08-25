Фармацевт рассказала о «методе зебры» для уменьшения похмелья

«Метод зебры» стал популярным способом борьбы с похмельем в социальных сетях. Эффективность этого трюка оценила фармацевт Карен Хатчинсон в беседе с HuffPost.Эксперт рассказала, что «методом зебры» называют чередование алкогольных и безалкогольных напитков. По ее словам, в теории такой подход действительно может уменьшить тяжесть похмелья, но полностью от него не избавит. К тому же при снижении функции печени и лишнем весе недомогание после спиртного может ощущаться сильнее независимо от способа его употребления.Кроме того, по мнению Хатчинсон, чтобы метод сработал, нужно придерживаться нескольких правил. Так, перед употреблением спиртного она посоветовала выпить стакан воды и поесть. Это позволит избежать обезвоживания и поможет организму медленнее перерабатывать алкоголь. Напитки лучше выбирать светлые или прозрачные, без газа и сахара, а пить их следует по следующей схеме: одна порция спиртного на две порции воды. «Если вы не уменьшите количество выпитого и будете выпивать по две порции водки на порцию воды, то смягчить похмелье не удастся», — заключила Хатчинсон.

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