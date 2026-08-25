Science: сердце умеет строить "обходные пути" для крови после инфаркта

После инфаркта сердце запускает собственную систему «обходных путей», которая помогает восстановить кровоснабжение поврежденной ткани. Ученые из Университета Китайской академии наук выяснили, что в этом процессе главную роль могут играть не крупные сосуды, а мельчайшие капилляры. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Когда коронарная артерия перекрывается, участок сердечной мышцы начинает испытывать нехватку кислорода. Организм пытается компенсировать это, расширяя существующие сосуды и формируя новые. Однако исследователи обнаружили еще один механизм восстановления: небольшие капилляры способны буквально перестраиваться, превращаясь в более крупные сосудистые «дороги» и перенаправляя кровь к пострадавшему участку.Ученые проследили за поведением клеток, выстилающих кровеносные сосуды, на мышиных моделях инфаркта. Оказалось, что именно клетки капилляров активно перестраиваются и формируют коронарные коллатерали — дополнительные пути кровотока. По сути, организм пытается самостоятельно построить шунт в обход поврежденного сосуда.Исследователи заметили, что этот процесс напоминает программу развития сердца у новорожденных мышей. Капилляры тогда также превращаются в более зрелые сосуды, формируя разветвленную систему кровоснабжения.Затем ученые проверили, можно ли усилить природный механизм. Для этого они использовали сигнальный белок VEGF-A, который стимулирует образование кровеносных сосудов. Кратковременное воздействие белка помогло укрепить новые сосудистые соединения: у мышей улучшился кровоток в поврежденной области, уменьшилось образование рубцовой ткани и восстановилась работа сердца.«Сердце оказалось способно не только переживать потерю кровоснабжения, но и самостоятельно прокладывать «объездную дорогу» вокруг поврежденного участка. Однако пока результаты получены только на мышах. Предстоит выяснить, работает ли такой механизм у человека и можно ли безопасно усиливать его после инфаркта», — отметили ученые.

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