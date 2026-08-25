Недостаток сна может вызывать тревогу, снижая адаптивность к угрозам

Мы часто чувствуем себя более тревожными и напряженными, когда устаем, и ученые, возможно, частично разгадали причину. Недостаток сна может затруднять адаптацию нашего мозга к новым, потенциально опасным условиям, поддерживая нас в состоянии повышенной бдительности. Это могло быть преимуществом для наших древних предков, которые были более уязвимы для хищников, но может оказаться менее полезным в современном мире. Результаты нового исследования были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.«Наши тела и мозг воспринимают недостаток сна как повод включить аварийные механизмы для выживания», — говорит Эти Бен Симон из Техасского университета в Далласе, которая не участвовала в исследовании. «Это подход «лучше перестраховаться, чем потом жалеть», который мы переняли от эволюции, чтобы лучше справляться с трудностями в тяжелые времена».Примерно треть взрослых на Западе испытывают проблемы со сном хотя бы раз в неделю, при этом тревожные расстройства — наиболее распространенный тип психических заболеваний — являются как причиной, так и симптомом этих проблем.Предыдущие исследования связывали недостаток сна с повышенной активностью в тех частях мозга, которые участвуют в формировании тревоги, например, в миндалевидном теле. В одном из таких исследований изучалась реакция людей на негативные изображения, такие как изувеченные тела, после 35 часов бодрствования. Выяснилось, что эмоциональные центры мозга были более чем на 60 процентов активнее после бессонной ночи, чем после полноценного отдыха, что говорит о том, что недостаток сна приводит к более глубокому воздействию негативных стимулов на нас.Однако в подобных исследованиях участники, как правило, подвергаются воздействию этих изображений всего несколько секунд за раз. «Реальные угрозы редко работают таким образом», — говорит Эмма Салливан из Мельбурнского университета (Австралия). «Знание того, препятствует ли недостаток сна эмоциональной адаптации в более реалистичных ситуациях, помогает получить новое понимание роли проблем со сном в возникновении, сохранении и разрешении тревоги».Салливан и ее коллеги изучили 54 взрослых человека в возрасте от 18 до 30 лет, не имевших известных заболеваний и не страдавших неврологическими, психиатрическими, когнитивными расстройствами или нарушениями сна. Половине участников было предписано бодрствовать всю ночь, что было подтверждено с помощью трекера сна, в то время как другие спали 8 часов в лаборатории сна.На следующее утро все участники погрузились в виртуальный мир, начав с яркого офиса с тихой музыкой. Затем их отвели в подвал, где им нужно было собирать фонарики в темных комнатах с зловещей музыкой и тревожными звуками, такими как плач, шаги и шепот. Участники проводили около 10 минут, перемещаясь между этими пространствами.Тем временем исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений и уровень кожной проводимости — мельчайшие изменения потоотделения, отражающие, находится ли человек в состоянии «бей или беги».Считалось, что для получения пользы от сна весь мозг должен отключиться. Однако эксперименты показывают, что правильный отдых может способствовать улучшению памяти и обучения в состоянии бодрствования.Они обнаружили, что все участники демонстрировали более высокие признаки стресса при первом входе в виртуальный подвал. Но когда они снова попадали в это пространство, у тех, кто хорошо выспался, уровень стресса снижался, что говорит о том, что они смогли адаптироваться к постоянной угрозе. У участников, лишенных сна, уровень стресса оставался примерно одинаковым каждый раз, когда они входили в опасные комнаты.«Лишение сна может привести к состоянию повышенной бдительности, которое, если оно становится хроническим, может принять форму патологической тревожности», — говорит Салливан.Когда люди, лишенные сна, просматривали записи своего опыта, те, у кого была более высокая вариабельность сердечного ритма — когда время между ударами естественным образом меняется, отражая хорошее здоровье сердца, — сообщали, что не чувствовали особой тревоги в пугающих комнатах, хотя другие их показатели отражали сильную реакцию.Напротив, те, у кого был менее вариабельный сердечный ритм, сообщали о гораздо большей тревоге. «Выявление факторов, которые уменьшают влияние недостатка сна, имеет большое значение», — говорит Салливан. «Было показано, что такие вмешательства, как умеренные или интенсивные физические упражнения, увеличивают вариабельность сердечного ритма, что указывает на потенциальную мишень для вмешательства».Лечение проблем со сном также может быть полезно для снятия тревоги, поскольку они, по-видимому, взаимосвязаны, говорит Бен Саймон. Например, когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить образ мышления и поведения, может улучшить как сон, так и уровень тревоги, говорит Салливан.«Более того, если по разным причинам невозможно предотвратить недосыпание — например, из-за сменной работы, быть молодым родителем — дневной сон или запланированный восстановительный сон могут частично компенсировать влияние плохого сна на адаптацию к постоянной угрозе», — говорит она.

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