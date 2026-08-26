Врач предупредила о трех маскирующихся под перхоть заболеваниях

Дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, какие три заболевания могут маскироваться под перхоть.Врач рассказала, что одно из заболеваний, которое часто принимают за обычную перхоть, — псориаз. Отличительной особенностью этого недуга она назвала более плотные сухие чешуйки, часто выходящие за линию роста волос.Иногда за перхоть принимают дерматомикоз — грибковую инфекцию кожи, добавила Галлямова. По ее словам, в этом случае вместе с шелушением появляются участки выпадения волос, обломанные волосы в очаге поражения и четко ограниченные участки шелушения. «В такой ситуации обычный шампунь от перхоти не решит проблему. Более того, самолечение может отсрочить правильную диагностику и затруднит лечение», — предостерегла доктор.Галлямова отметила, что часто люди, у которых есть вши, принимают их яйца за перхоть. Врач объяснила, что, в отличие от перхоти, они плотно прикреплены к волосу и не осыпаются при движении рукой или встряхивании головы.

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