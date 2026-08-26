Психиатр рассказала, как антидепрессанты влияют на давление

Психиатр-нарколог Мария Гридчик рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как антидепрессанты влияют на давление. Выраженность эффекта зависит от препарата, дозировки и особенностей организма. Наибольшего внимания требуют трициклические антидепрессанты (ТЦА) и ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО). Они способны вызывать ортостатическую гипотензию (резкое падение давления при вставании), учащение пульса, а в отдельных случаях — гипертонический криз.«У более современных препаратов, включая СИОЗС и СИОЗСН, такие реакции встречаются реже, но полностью исключить их нельзя. При сердечно-сосудистых заболеваниях врач дополнительно оценивает состояние сердца перед назначением», — сказала эксперт.Некоторые препараты двойного действия, например венлафаксин и дулоксетин, способны повышать давление и пульс, особенно при увеличении дозировки. Современные селективные антидепрессанты в целом действуют мягче, но полностью нейтральных препаратов не существует.

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