Психиатр рассказала, как антидепрессанты влияют на давление
«У более современных препаратов, включая СИОЗС и СИОЗСН, такие реакции встречаются реже, но полностью исключить их нельзя. При сердечно-сосудистых заболеваниях врач дополнительно оценивает состояние сердца перед назначением», — сказала эксперт.
Некоторые препараты двойного действия, например венлафаксин и дулоксетин, способны повышать давление и пульс, особенно при увеличении дозировки. Современные селективные антидепрессанты в целом действуют мягче, но полностью нейтральных препаратов не существует.
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