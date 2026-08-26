Врач назвала составляющие идеального рациона

Главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова назвала составляющие идеального, на ее взгляд, рациона. Рекомендациями по питанию она поделилась в беседе с РИА Новости.«Основу питания должна составлять растительная пища: овощи, фрукты, зелень, а также бобовые, орехи и семена. Эти продукты богаты микроэлементами и клетчаткой, которая необходима для пищеварения», — посоветовала Косенкова.Врач добавила, что в здоровом рационе также обязательно должны быть сложные углеводы, которые надолго насыщают и не провоцируют скачки уровня сахара в крови. По словам доктора, такими продуктами можно назвать макароны из твердых сортов пшеницы, булгур, коричневый рис и хлеб из муки грубого помола.Кроме того, важной составляющей здорового рациона должен быть белок, подчеркнула Косенкова. Она порекомендовала отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам, а также птице, яйцам и кисломолочным продуктам низкой жирности.

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