Крошечные каналы в шее могут определять, как стареет мозг

Всё больше данных свидетельствует о том, что с возрастом лимфатическая система, снабжающая нашу центральную нервную систему, может замедлять отток лимфы из головы. Причина может кроться в нашей шее.Систематический анализ 96 рецензируемых исследований показал, что уменьшение лимфатических узлов в области шеи является характерной чертой старения. Последствия этого ухудшения для мозга пока неясны, но для остального организма старение лимфатической системы связано с нарушением заживления ран и ослаблением иммунной защиты. Результаты обзора опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.Если со временем замедляется лимфодренаж в области шеи, может ли это привести к накоплению продуктов обмена веществ, жидкости или патогенных микроорганизмов в головном мозге и вокруг него?Ученые начинают исследовать возможность того, что шейные лимфатические узлы являются «хранилищами для мозга».«Больше всего меня поразило, насколько последовательно доказательства указывали не только на сам мозг», — сказал нейробиолог Ондер Албайрам, изучающий старение мозга в Медицинском университете Южной Каролины. «Это изменило мое представление о старении мозга. Я все чаще рассматриваю нарушение оттока не просто как локальный дефект внутри мозга, но потенциально как прогрессирующую потерю связи между мозгом и его периферической дренажной системой».Глубокие шейные лимфатические узлы — это иммунные органы в области шеи и головы, которые принимают и очищают лимфатическую жидкость, задерживая патогены и старые или аномальные клетки.В организме человека содержится примерно 800 лимфатических узлов, и 300 из них расположены только в шейном отделе.Это внушительное число, указывающее на важную роль, но до недавнего времени ученые считали, что шейные лимфатические узлы обрабатывают только периферическую лимфатическую жидкость.«Шейные лимфатические узлы — это не просто пассивные места сбора лимфы; они также являются иммунологическими органами», - говорит Ондер Албайрам.Затем, в 2015 году, понимание этих узлов кардинально изменилось. У мышей ученые обнаружили лимфатическую систему, скрытую в мозговых оболочках — мембране, покрывающей головной мозг.Два года спустя ученые получили первые доказательства существования аналогичной лимфатической сети в мозговых оболочках человеческого мозга.С тех пор исследования мозговых оболочек и их лимфатических сосудов значительно активизировались. Новые исследования показывают, что эти сосуды впадают в лимфатические узлы шеи, а также переносят часть спинномозговой жидкости головного мозга.Эта жидкость проникает в самые глубокие отделы мозга, где обменивается продуктами жизнедеятельности и иммунными сигналами с жидкостью между нейронами. Это «глимфатическая система», но лишь в последнее десятилетие мы поняли, что часть спинномозговой жидкости также попадает в менингеальную лимфатическую систему.Эта скрытая связь может изменить наше фундаментальное понимание неврологических заболеваний.«В течение многих лет исследователи сосредотачивались на том, как отходы перемещаются по мозгу, но гораздо меньше внимания уделяли тому, что происходит после того, как это вещество достигает границ мозга», — объяснил Албайрам. «Однако у дренажа должна быть конечная точка. Шейные лимфатические узлы — это не просто пассивные места сбора; они также являются иммунологическими органами, получающими молекулы и иммунные сигналы от центральной нервной системы».Альбайрам утверждает, что настало время рассматривать глифатический транспорт, менингеальные лимфатические сосуды и шейные лимфатические узлы как «компоненты единого взаимосвязанного пути очищения».Всё больше данных свидетельствует о том, что лимфатический отток из мозговых оболочек играет значительную роль в развитии неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.Если будут проведены долгосрочные клинические исследования, то глубокие лимфатические узлы на шее однажды смогут служить предупреждающими признаками нарушения работы дренажной системы головного мозга.«Я думаю, это одна из самых интересных возможностей для практического применения, хотя мы еще не достигли того момента, когда измерения лимфатических узлов шеи можно было бы рассматривать как клинический биомаркер», — сказал Альбайрам. «Более поздние исследования показали, что белки, связанные с центральной нервной системой, включая бета-амилоид и фосфорилированный тау-белок, могут быть обнаружены, а в некоторых случаях и значительно обогащены в шейных лимфатических узлах».Например, в исследовании 2025 года ученые взяли образцы лимфатических узлов шеи у 25 участников с аутоиммунными неврологическими заболеваниями.«Мы обнаружили высокий уровень белков, обычно характерных для болезни Альцгеймера, в образцах лимфатических узлов молодых людей», — пояснил соавтор исследования Адам Аль-Дивани из Оксфордского университета. «Это подтвердило гипотезу о том, что лимфатические узлы действуют как дренажный резервуар для мозга. Затем мы увидели, что этот эффект уменьшается у пожилых людей, что говорит о снижении его эффективности с возрастом… Мы рассматриваем это как доказательство того, что шейные лимфатические узлы действуют как «резервуары для мозга»».Альбайрам говорит, что следующим шагом станут долгосрочные исследования на людях. В противном случае исследователи не смогут определить, способствуют ли лимфатические узлы шеи развитию заболеваний, реагируют ли на них или просто сопровождают старение.На сегодняшний день большая часть исследований лимфатической системы головного мозга сосредоточена на животных моделях и высокоразрешающей визуализации у живых людей.Исследования с помощью МРТ показали, что по сравнению с молодыми людьми у лиц старше 50 лет наблюдаются относительно небольшие шейные лимфатические узлы и утолщение лимфатических каналов.С возрастом глифатический отток также, по-видимому, замедляется.Для выяснения связи между этими двумя результатами потребуются дальнейшие клинические исследования, но данные, полученные на животных, обнадеживают.В ходе доклинических исследований ученые обнаружили, что при целенаправленном замедлении работы лимфатических сосудов мозговых оболочек у мышей в мозг откладывается больше токсичных продуктов, связанных с заболеванием.Более того, предварительные данные, полученные на грызунах, свидетельствуют о том, что улучшение лимфатической функции головного мозга может ускорить восстановление после инсульта или даже улучшить память.Воодушевленные такими результатами, исследователи из Йельского университета и Института фармацевтических наук Монашского университета уже разрабатывают неинвазивные устройства, которые могут помочь более эффективно прокачивать лимфатические сосуды шеи.В других областях исследовательские группы пытаются использовать углекислый газ для запуска дренажной системы головного мозга, чтобы эффективнее лечить такие заболевания, как болезнь Паркинсона.Тем не менее, важно не забегать вперед, опережая события. Прошло всего десять лет с тех пор, как лимфатическая сеть головного мозга произвела фурор в области нейронауки.Результаты, полученные на мышах, могут не подтвердиться в клинических испытаниях.Хотя технологии визуализации позволили ученым получить более широкое представление о дренажной системе головного мозга, чем когда-либо прежде, скептики также предупреждают, что некоторые сигналы на МРТ-снимках могут быть ошибочно интерпретированы как сигналы лимфатической ткани.«Мне бы хотелось, чтобы в этой области произошел переход от описания отдельных лимфатических структур к измерению всей цепи очищения от мозга до шеи у живых людей», — сказал Албайрам. «В конечном итоге, я надеюсь, мы сможем определить, является ли лимфатическая дисфункция просто следствием старения мозга или же это один из процессов, который помогает задавать темпы старения мозга».Если верно последнее утверждение, то важная часть процесса старения мозга может быть доступна через шею, что упростит проведение визуализационных исследований и терапевтических вмешательств.Система оттока лейкоцитов из головного мозга может быть довольно скользкой, но если ученые «поплывут по течению», мы, возможно, сможем найти ее узкое место.

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