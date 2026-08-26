Врач назвала самый токсичный алкогольный напиток

Диетолог Андреа Уризар назвала пиво самым токсичным алкогольным напитком и объяснила, почему она так считает. Ее слова приводит издание 20minutos.«Как диетолог, я считаю, что пиво — это самый токсичный алкогольный напиток, который разрушает ваше здоровье, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает проблемы с обменом веществ, влияет на ваш вес и внешний вид, вызывает воспаление и приводит к задержке жидкости. В общем, все это вредно», — предупредила Уризар.По словам доктора, у любителей спиртных напитков она регулярно наблюдает определенные изменения в анализах. Уровень мочевой кислоты и триглицеридов у пациентов, употребляющих алкоголь, а особенно пиво, выше, нежели у тех, у кого нет этой вредной привычки. Эти изменения препятствуют снижению веса, в том числе в области живота.«Если у нас высокий уровень триглицеридов, то у нас высокий уровень гликированного гемоглобина, что приведет к преддиабету и диабету второго типа. У нас будет высокий уровень мочевой кислоты, она будет окислять холестерин и вызывать кальцификацию в артериях, поэтому к этому нельзя относиться легкомысленно», — подчеркнула врач.

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