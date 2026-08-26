Врач предупредила о повреждении глаз из-за одной популярной бьюти-процедуры

Наращивание ресниц может привести к ряду неприятных последствий вплоть до снижения зрения, предупредила офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Анна Шамарова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как эта популярная бьюти-процедура вредит глазам.По словам Шамаровой, особенно осторожно нужно относиться к наращиванию экстремальных объемов 4-5D. Процедура проводится буквально в нескольких миллиметрах от поверхности глаза с использованием клея, патчей и инструментов, напомнила врач, а массивные искусственные ресницы дополнительно создают нагрузку на ресничный край. «Чаще всего после наращивания возникают аллергический блефарит и кератоконъюнктивит — реакция на раздражающие компоненты клея. Веки могут отекать и чесаться, глаза — краснеть, слезиться и жечь. Но гораздо опаснее повреждение роговицы клеем, средством для снятия ресниц или неправильно приклеенной ресницей: если присоединяется инфекция, может развиться микробный кератит», — пояснила офтальмолог.Эта инфекция может привести к язве роговицы, а после лечения оставить плотный рубец, из-за которого зрение может значительно снизиться. Кроме того, продолжила Шамарова, искусственные ресницы сложно очищать, они могут мешать полноценному морганию и смыканию век. «В результате появляются систематическая сухость, ощущение песка в глазах, нестабильное зрение и дискомфорт при ношении линз, а роговица хуже защищается слезной пленкой и становится более уязвимой к микроповреждениям. Дополнительная нагрузка на собственные ресницы и их фолликулы может также приводить к истончению, ломкости и выпадению ресниц», — подытожила доктор.

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