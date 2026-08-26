Роспотребнадзор сообщил, что прививку от гриппа лучше делать в сентябре

Вакцинироваться от гриппа прежде всего необходимо детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В сообщении говорится, что прививка нужна всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье окружающих людей. Она особенно важна для населения, которые относятся к "группам риска", у которого заболевание может протекать тяжело и могут развиться осложнения. В эту категорию входят пожилые люди, дети, лица с хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями). Также вакцинация нужна работникам сферы здравоохранения, образования и другим профессиям с высоким риском инфицированияВ ведомстве уточнили, что оптимальным временем для вакцинации является начало осени (сентябрь-октябрь). Это связано с тем, что полноценная и надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу — для выработки защитных антител после прививки требуется 2-4 недели.Также в Роспотребнадзоре предупредили, что вакцина от гриппа защищает один сезон, так как вирусы гриппа с появлением новых измененных штаммов постоянно мутируют. Ежегодно ВОЗ дает прогноз по тем штаммам вируса гриппа, которые могут вызвать эпидемию в грядущем сезоне. И, согласно этим прогнозам, создается обновленная вакцина, которая содержит актуальные в наступающем сезоне штаммы. Поэтому вакцинироваться от гриппа необходимо ежегодно.По данным ведомства, специальной подготовки к вакцинации не требуется. Однако существуют временные противопоказания: обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например — ОРВИ). Хронические заболевания вне обострения, иммунодефицитные состояния, беременность и аутоиммунные заболевания противопоказаниями к вакцинации от гриппа не являются. Перед проведением вакцинации необходимо пройти консультацию врача.

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