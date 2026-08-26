Россиян предупредили об опасности помидоров

При некоторых заболеваниях помидоры могут быть под запретом, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Хохлова.Так, помидоры могут быть под запретом при заболеваниях почек, особенно при склонности к образованию оксалатных камней. При проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), а также подагрическом артрите, продукт необходимо согласовывать с врачом.При этом распространено мнение, что пасленовые, в том числе помидоры, вредят при артрите и провоцируют воспаление суставов. Хохлова подчеркнула, что это научно не доказано.«В томатах есть такие соединения, как лектины и сапонины, которые содержатся в семенах и кожуре. Эти вещества не влияют на здоровье суставов напрямую, но могут воздействовать на стенку кишечника при его повышенной проницаемости — так называемом синдроме дырявого кишечника. В этом случае раздражение кишечника может усиливать иммунный ответ и косвенно влиять на суставные процессы», — объяснила врач.

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