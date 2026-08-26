Эксперт Свиридова посоветовала после 50 лет есть больше белка и пить меньше кофе

Нутрициолог Елена Свиридова: людям после 50 лет следует пересмотреть и скорректировать свой рацион.По мнению нутрициолога Свиридовой, после 50 лет в рационе людей становится особенно важным присутствие белковой пищи. Многим в этом возрасте нужно есть больше белка.«В возрасте после 50 лет необходимо внести несколько изменений в рацион, которые позволят сохранить здоровье. В среднем возрасте, например, необходимо увеличить в рационе количество белка», - поделилась эксперт с «Газетой.Ru».Елена Свиридова пояснила, что благодаря адекватному потреблению белка сохраняется хорошее состояние костей и мышц. Здоровые белковые продукты могут улучшить защиту от мышечной и суставной боли. Кроме того, они важны доя поддержания внешней моложавости, упругости кожи. Одним из таких источников белка является костный бульон.«Раз в неделю стоит выпивать чашку костного бульона, он улучшит здоровье суставов и поддержит здоровье пищеварительной системы», - посоветовала эксперт Свиридова.Помимо того, специалистка порекомендовала исключить из ежедневного питания колбасные изделия, продукты из переработанного мяса. Вдобавок Свиридова посоветовала после 50 лет пить меньше кофе. Под действием тонизирующего напитка возникают перепады давления, ухудшается усвоение железа и других питательных веществ, появляются проблемы со сном. Тем, кто не может отказаться от кофе, нутрициолог предложила пить его с молоком.Что еще должно присутствовать в питании людей после 50 лет – это продукты с витамином Е (например, семечки, орехи или авокадо), а также зелень, богатая витамином С.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки