Диетолог Кабанов: маргарин полезнее сливочного масла по содержанию трансжиров
Известно, что маргарин производится из растительного масла, проходящего спецпитанию обработку, позволяющую получать твердый продукт. Именно в процессе отверждения жидкого масла возникают трансжиры, так называемые трансизомерами жирных кислот. Употребление в пищу большого количества трансжиров порицается врачами, поскольку способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. По этой причине маргарин как источник трансжиров назывался опасным продуктом.
Диетолог Кабанов отметил в интервью, что современное производство маргарина позволяет очищать его от вредных жиров до безопасного уровня. По содержанию трансжиров такой маргарин даже полезнее сливочного масла, в котором их содержится больше.
«Новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%. А вот сливочное масло содержит природные трансизомеры, образование которых связано с особенностями питания животных. Их количество может достигать 8%», – поделился диетолог с «Газетой.Ru»
Также, по мнению Кабанова маргарин предпочтительнее, поскольку в нем содержимся меньше таких компонентов как холестерин и насыщенные жиры, употреблять которые рекомендуется исключительно в ограниченном количестве. Диетолог обратил внимание на то, что растительные масла, идущие на изготовление маргарина, отличаются содержанием ненасыщенных жирных кислот, полезных для профилактики повышенного холестерина и болезней сердечнососудистой системы.
Сливочное масло диетолог Кабанов посоветовал не исключать полностью из меню, но употреблять строго минимальными порциями.
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