Нейрофизиолог объяснил пользу «кофейного сна»

Нейрофизиолог Эдуард Эстивилл посоветовал вместо обычного дневного отдыха практиковать так называемый «кофейный сон». Его пользу он назвал в разговоре с изданием Hola.Как рассказал Эстивилл, «кофейный сон» — это практика, которая заключается в употреблении напитка прямо перед дневным отдыхом. Он объяснил, что кофеин начнет действовать как раз к моменту пробуждения, благодаря чему человек проснется бодрым. При этом специалист уточнил, что днем спать можно не более 20 минут, иначе ночью может возникнуть бессонница.Чтобы окончательно прояснить мысли, Эстивилл посоветовал после такого дневного сна совершить еще одно действие: на протяжении пяти минут побыть под ярким естественным или искусственным светом или совершить десятиминутную прогулку.

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