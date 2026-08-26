Названа самая вредная закуска под водку
Неправильный выбор еды в этом случае может привести к серьезным заболеваниям печени, поджелудочной железы и желудка, а также спровоцировать скачки давления.
«Кофе может усилить обезвоживание организма. Если употреблять его вместе с водкой, то риск скачков артериального давления повышается в разы. Свежие помидоры также могут навредить, если закусывать ими водку. В свою очередь, шоколад повышает активность поджелудочной железы, что чревато при употреблении с алкоголем развитием панкреатита», — пояснил он.
Кроме того, при употреблении водки следует отказаться от лимонадов и фруктов — в них содержится фруктоза, которая перерабатывается только ферментами печени. Умнов добавил, что при совместном употреблении колы или ананаса с алкоголем орган не сможет обезвредить весь этиловый спирт, что повлечет больший вред для организма.
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