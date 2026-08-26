Диетолог рассказала о неожиданном влиянии киви на сон

Диетолог Дженнифер Паллиан назвала фрукт, помогающий наладить сон. О неожиданном влиянии киви на самочувствие она рассказала в беседе с изданием Eating Well.По словам Паллиан, режим сна регулирует естественный гормон мелатонин, поддержать естественную выработку которого в организме можно, ограничив воздействие яркого света, экранов, алкоголя, обильных приемов пищи и высокоинтенсивных физических нагрузок за несколько часов до сна. Также она порекомендовала обратить внимание на продукты, содержащие мелатонин, например, киви.Диетолог сослалась на исследования, показавшие, что употребление киви как в свежем, так и в сушеном виде может способствовать увеличению продолжительности и улучшению качества сна. Его потенциальная польза для сна связана не только с содержанием мелатонина, отметила Паллиан. «В составе киви также присутствуют серотонин, антиоксиданты, витамин С, фолиевая кислота и другие соединения, которые в совокупности могут влиять на сон», — рассказала врач.Диетолог предложила съедать два киви примерно за час до сна, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и бодрым в течение последующего дня, заключила она.

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