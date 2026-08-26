Белые грибы содержат вещества, которые делают их продуктом молодости

В грибах содержится много антиоксидантных веществ, которые могут «тормозить» старение.Белые грибы содержат веществ, которые делают их продуктом молодости. Исследователи из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что в составе многих грибов присутствуют такие антиоксиданты как эрготионеин и глутатион – вещества нейтрализующие свободные радикалы.Свободные радикалы образуются, когда организм использует пищу для производства энергии. Они вызывают повреждение клеток, полезных белков или даже самой ДНК, что может вести к опасным последствиям. Свободные радикалы и вызываемый ими окислительный стресс связаны с широким спектром возрастных заболеваний, включая рак, ишемическую болезнь сердца и болезнь Альцгеймера. Антиоксиданты эрготионеин и глутатион обладают способностью смягчать эти негативные эффекты, потому что они нейтрализуют свободные радикалы.По словам Роберта Биллмана, почетного профессора Пенсильванского государственного университета, грибы являются основным диетическим источником этих двух антиоксидантов, а некоторые разновидности особенно богаты ими. Из 13 разновидностей грибов, изученных исследователями, наиболее высокое содержание эрготионеина и глутатиона было обнаружено в белых грибах. По мнению ученых, белые грибы превосходят большинство продуктов по антиоксидантной ценности.Что интересно, грибные антиоксиданты эрготионеин и глутатион являются термостойкими веществами. Они не разрушаются при приготовлении грибов.

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