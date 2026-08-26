Врач Кашух: безопасной дозы энергетиков нет– они напрямую бьют по мозгу

Главная особенность энергетика заключается в том, что кофеин из него практически мгновенно поступает в кровь, в отличие от кофе. После этого напитка в организме отключаются «датчики усталости», мозгу напрямую поступает сигнал бодрости. Человек при этом чувствует прилив сил, но это обман – по факту клетки истощены, объяснила в беседе с RT врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.Она пояснила, что именно за счет такого обманного эффекта сразу после завершения действия напитка человек внезапно чувствует резкий упадок сил, сонливость, раздражительность.«У тех, кто склонен к тревожности, такие колебания могут спровоцировать приступы паники или усилить фоновое беспокойство», — добавила специалист.Кашух развеяла миф о том, что существует безопасная доза энергетиков. По ее словам, этот напиток оказывает на организм слишком сильное действие, включая раздражение слизистой желудка из-за кислотности. Особенно опасно смешивать его с алкоголем – это создает критически сильную нагрузку на сердце и печень.За счет огромного количества сахара в энергетике он очень сильно влияет на поджелудочную железу, заставляя ее работать на пределе и выбрасывать инсулин. В организме то взлетает, то обрушивается уровень сахара, из-за чего появляется сильная слабость, тремор рук. Со временем это создает высокие риски развития сахарного диабета.Хотя при разовом употреблении энергетика сложно заметить серьезные последствия, регулярное потребление подобных стимуляторов истощает нервную систему и наносит серьезный удар практически по всем системам организма, заключила эндокринолог.До этого диетолог, терапевт Анна Белоусова отметила, что энергетики важно не воспринимать как обычный напиток, который допустимо пить на регулярной основе. Речь идет о напитке разового употребления, когда есть потребность в моменте оперативно что-то сделать и нужно проснуться. В противном случае можно нанести удар по сердцу и вогнать себя в состояние постоянного стресса, подчеркнула врач.

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