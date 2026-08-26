Бобовые, орехи и продукты из цельного молока значительно снижают риск болезней сердца и сосудов

Продукты из цельного молока вошли в список ключевых защитников сердца, присутствующих в рационе питания.

Канадские исследователи, представляющие Университет Макмастера, установили, что здоровье сосудов и сердца в большой степени зависит от того, какие продукты употребляются людьми на регулярной основе.

«Недостаточное употребление шести ключевых продуктов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых», - заключение ученых об этом можно прочесть на сайте Университета Макмастера.

Следующие продукты, по мнению специалистов, должны присутствовать в повседневном питании, поскольку это значительно снижают риск болезней сердца и сосудов:

Фрукты.
Овощи.
Бобовые.
Орехи
Рыба или нежирное необработанное мясо.
Продукты из цельного молока.

Также эксперты уточнили, в каком количестве следует употреблять эти продукты.

Фрукты: две или три порции ежедневно.
Овощи: две или три порции ежедневно .
Орехи: одна порция в день.
Молочные продукты: две порции в день.
Бобовые: три или четыре раза в неделю
Рыба: два или три раза в неделю (в остальные дни – постное мясо, птица).

Выводы специалистов были сделаны на основе анализа данных крупномасштабного исследовательского проекта PURE.

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